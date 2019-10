PCP analisa pedido de reunião do PS sobre futura solução política

Os dirigentes do PCP estão a analisar um pedido de reunião para a tarde de quarta-feira por parte da direção do PS sobre a futura solução política depois das eleições legislativas de domingo.

Segundo fonte comunista, a solicitação para o encontro foi recebida na sede nacional da Soeiro Pereira Gomes e vai ser alvo de ponderação, não existindo ainda qualquer confirmação, nem sequer horário ou local da eventual reunião com os dirigentes socialistas.

Os mais de 100 elementos do Comité Central do PCP, órgão dirigente alargado entre congressos, estão esta terça-feira reunidos todo o dia para analisar os resultados das eleições e definir o rumo do partido. O secretário-geral comunista, Jerónimo de Sousa, vai protagonizar quarta-feira, pelas 10h00, uma conferência de imprensa para divulgar as principais conclusões da reunião.