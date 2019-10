Rio encerra campanha a dizer que 'primeiro está Portugal' e não o PSD

O presidente do PSD encerrou esta sexta-feira a campanha eleitoral afirmando que "primeiro está Portugal" e não o partido, e reiterou que ter "postura de Estado" inclui disponibilidade para construir reformas só possíveis com consenso alargado.

Rui Rio, que tinha anunciado a anulação do comício de Lisboa devido à morte de Freitas do Amaral, fez esta sexta-feira uma intervenção no Largo do Carmo um pouco mais curta que o habitual, mas que contou com o habitual palco, bem como com os hinos e bandeiras do partido.

Em cerca de 12 minutos, o líder do PSD procurou resumir os principais pontos do programa e quis deixar uma mensagem que não está no documento, mas diz fazer parte da "maneira de ser" do PSD, "a postura de Estado".