Jair Bolsonaro transformou na quarta-feira as cerimónias comemorativas dos 200 anos da independência do Brasil num gigantesco ato de campanha onde tentou mostrar a sua força. O Presidente brasileiro alertou que a liberdade no Brasil está em risco devido ao avanço da esquerda e classificou as Presidenciais, lideradas pelo esquerdista Lula da Silva, como “uma disputa entre o bem e o mal”.









