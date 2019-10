Miguel Albuquerque do PSD nomeado presidente do XIII Governo Regional

O líder do PSD/Madeira, Miguel Albuquerque, foi esta terça-feira nomeado presidente do XIII Governo Regional, no mesmo dia em que assinou com o CDS um acordo para a formação de um executivo de coligação, anunciou o representante da República.

A nomeação decorreu durante um encontro entre o representante da República para a Região Autónoma da Madeira, Ireneu Barreto, e o presidente da estrutura regional do PSD, Miguel Albuquerque, realizado esta terça-feira à tarde no Palácio de São Lourenço, no Funchal.

Ao final da manhã de hoje, PSD e CDS-PP assinaram um acordo programático para a formação de um governo de coligação para os próximos quatro anos.