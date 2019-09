PSD vence eleições na Madeira com mais de 40% dos votos

Os resultados oficiais das eleições legislativas regionais da Madeira foram publicados esta segunda-feira em Diário da República (DR), confirmando a vitória do PSD, com 40,33% dos votos.



Os resultados oficiais publicados em DR têm ligeiras alterações decimais em relação à informação disponibilizada pela Secretaria-Geral do Ministério da Administração Interna divulgada no dia das eleições, não alterando, contudo, a relação entre os deputados eleitos.





De acordo com o DR, o PSD venceu as eleições de 22 de setembro com 40,33% dos votos, elegendo 21 dos 47 deputados. O PS obteve 36,59 % e elegeu 19 deputados, seguido do CDS-PP, com 5,89% dos votos e três deputados.Também com três deputados, o Juntos Pelo Povo (JPP) conseguiu 5,59% dos votos e a CDU (PCP-PEV), com um deputado, depois de alcançar 1,84% dos votos, encerra os lugares no parlamento regional.Mais nenhum partido conseguiu eleger deputados para a Assembleia Legislativa da Madeira.O BE obteve 1,78% dos votos, o PAN 1,50%, o PURP 1,26%, o RIR 1,25%, o PTP 1,02%, o Aliança 0,55%, o Iniciativa Liberal 0,54%, o Chega 0,44%, o PDR 0,43%, o PCTP/MRPP 0,43%, o MPT 0,36% e o PNR 0,20%.Nas eleições de 22 de setembro, estavam inscritos 258.005 eleitores, dos quais votaram 143.200. A taxa de abstenção ficou nos 44,50%.Registaram-se 700 votos em branco (0,49%) e 2.534 nulos (1,77%).Nas regionais de 2015, o PSD segurou a maioria absoluta por um deputado, conseguindo 24 mandatos, o CDS-PP obteve sete, a coligação que juntou PS, PTP, PAN e MPT seis lugares e o JPP cinco.A CDU e o BE elegeram então dois deputados cada.Em 2015, a abstenção foi de 50,42%.