Eleitores exigem mais investimento na Saúde

Os portugueses querem que o reforço do investimento no Serviço Nacional de Saúde (SNS) esteja refletido nas agendas partidárias para as próximas Legislativas de 6 de outubro, segundo uma sondagem da Aximage para oe ‘Jornal de Negócios’.Para quase 40% dos inquiridos, a melhoria do SNS deverá ser o tema prioritário dos partidos nos programas eleitorais. Questionados sobre qual o segundo assunto mais importante, a maior parte continuou a indicar os problemas do SNS.A corrupção surge em segundo lugar na lista de prioridades dos eleitores. Cerca de 13% quer que na próxima legislatura o Executivo que venha a tomar posse aposte em medidas de combate à corrupção.As agendas partidárias também deverão dar um espaço de relevo a propostas relacionadas com um aumento de salários, pensões e reformas, assim como à melhoria da qualidade e segurança no emprego. A estes dois assuntos os eleitores dão, respetivamente, a terceira e quarta primazias para os próximos quatros anos.No ranking das exigências dos portugueses, surge em quinto lugar a estabilidade económica e financeira do País, acima de temas como redução de impostos e alterações climáticas.Investimento nos serviços públicos e medidas de combate às desigualdades sociais são os temas menos relevantes para os portugueses.A maior parte dos inquiridos que tenciona votar no CDS revelou não ter opinião, ainda que a redução dos impostos seja o tema principal para estes inquiridos.A seguir à Saúde, o segundo tema prioritário para os votantes do PS é a reforma da Educação. Já para os eleitores do PSD é o combate à corrupção.--Indivíduos inscritos nos cadernos eleitorais em Portugal com telefone fixo no lar ou possuidores de telemóvel.Aleatória e estratificada (região, habitat, sexo, idade, escolaridade, atividade e voto legislativo) e representativa do universo foi extraída de um subuniverso obtido de forma idêntica. A amostra teve 605 entrevistas efetivas: 298 a homens e 307 a mulheres; 59 no Interior Norte Centro, 81 no Litoral Norte, 105 na Área Metropolitana do Porto, 109 no Litoral Centro, 173 na Área Metropolitana de Lisboa e 78 no Sul e ilhas; 100 em aldeias, 159 em vilas e 346 em cidades. A proporcionalidade pelas variáveis de estratificação é obtida após reequilibragem amostral.Entrevista telefónica por C.A.T.I., tendo o trabalho de campo decorrido entre os dias 13 e 19 de junho de 2019, com uma taxa de resposta de 71,3%.Para o total de uma amostra aleatória simples com 605 entrevistas, o desvio-padrão máximo de uma proporção é 0,020 (ou seja, uma margem de erro - a 95% - de 4,00%).Aximage Comunicação e Imagem Lda., sob a direção técnica de João Queiroz.