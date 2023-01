A ex-secretária de Estado do Tesouro, Alexandra Reis, esteve apenas cinco meses na presidência da NAV Portugal, depois de sair com meio milhão de euros da TAP, mas foi o tempo suficiente para lançar a criação de duas novas direções, um serviço e contratar empresas de recrutamento de dirigentes. As novas chefias foram contratadas na TAP, saindo pouco tempo depois de Alexandra Reis ir para a NAV.









