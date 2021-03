O primeiro-ministro António Costa anuncia o plano de desconfinamento do Governo em Portugal, plano esse que deverá ser gradual e faseado.Este plano é apresentado após a reunião do Governo com o Conselho de Ministros. A reabertura de creches e de estabelecimentos do pré-escolar no início da próxima semana deverá ser uma das medidas anunciadas.