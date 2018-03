Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Embaixador chamado a Portugal já estava no país

Santos Silva convocou diplomata português em Moscovo "para consultas" sobre morte de ex-espião russo.

Por Diogo Torres | 10:36

O embaixador português em Moscovo, na Rússia, chamado pelo Governo "para consultas" sobre a morte do ex-espião russo Sergei Skripal em Inglaterra, já estava em Portugal quando o ministro dos Negócios Estrangeiros anunciou ao País que o tinha convocado a Lisboa.



Ao que o CM apurou, Paulo Vizeu Pinheiro já se encontrava de férias e em solo português quando, na terça-feira, recebeu a convocatória de Augusto Santos Silva e, além disso, até já estava previsto o encerramento da embaixada portuguesa em Moscovo, devido ao período da Páscoa. Segundo a instituição sedeada na Rússia, "a embaixada de Portugal e a secção consular estão encerradas no dia 30 de março (hoje), por ser Sexta-Feira Santa".



Questionado pelo CM, o Ministério dos Negócios Estrangeiros (MNE) confirma que o embaixador Paulo Vizeu Pinheiro estava, de facto, em Portugal quando o Governo anunciou que o iria chamar, mas o Palácio das Necessidades desvaloriza a situação.



"O embaixador encontrava-se circunstancialmente em Lisboa quando foi decidido chamá-lo para consultas, pelo que já não regressou a Moscovo. Do ponto de vista do serviço diplomático, o embaixador foi chamado para consultas na passada terça-feira", explica fonte oficial do MNE. A reunião do diplomata português destacado na Rússia com o ministro Augusto Santos Silva só deverá acontecer no início da próxima semana.



Filha de Skripal sai do estado crítico

A filha de Sergei Skripal, envenenada com o pai no dia 4, em Salisbury, recuperou a consciência e já não está em estado crítico. Yulia Skripal, de 33 anos, já consegue comunicar, mas "continuará a receber cuidados médicos 24 horas por dia", afirmaram os médicos do hospital distrital daquela cidade britânica.



Quanto a Skripal, de 66 anos, antigo espião russo que passou segredos ao Reino Unido, continua em situação crítica, "mas estável". Recorde-se que ele e a filha foram encontrados desmaiados num banco de jardim.

Entretanto, depois de se descobrir que o envenenamento do espião e da filha com um gás de nervos foi feito na porta da sua casa, a polícia isolou ontem um parque infantil na zona de Montgomery Gardens, junto da casa dos Skripal.



Rússia expulsa 60 diplomatas dos EUA

Moscovo expulsou 60 diplomatas dos EUA e ordenou o fecho do consulado em S. Petersburgo em reação a medida idêntica que visou diplomatas russos.



PCP contra escalada de tensão com Rússia

O PCP está contra "qualquer escalada de tensão e confronto internacional" e considera que a política externa portuguesa "deve ser soberana".