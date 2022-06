Embaixador português na Venezuela espera recuperar relações "que sofreram redução assinalável"

O novo embaixador de Portugal na Venezuela, João Pedro Fins do Lago, elogiou na passada sexta-feira a comunidade portuguesa local, instando-a a recuperar o nível das relações entre ambos os países, "que sofreram uma redução assinalável".

"Os empresários portugueses e luso-venezuelanos encontraram neste país inúmeras oportunidades de investimento e contribuíram muito para o seu progresso e para a sua modernização. Queremos não só manter, mas aumentar esse contributo que os portugueses dão à sociedade e à economia venezuelana, com benefícios para todos", disse o diplomata.

João Pedro Fins do Lago falava no Centro Português de Caracas, na noite de sexta-feira, para centenas de portugueses que participaram nas celebrações locais do Dia de Portugal, de Camões e das Comunidades Portuguesas, e do 64.º aniversário daquela instituição.