Emigrantes fazem disparar abstenção

Os votos dos emigrantes nos círculos da Europa e Fora da Europa para as eleições legislativas fizeram disparar a abstenção para um novo recorde de 51,43%, segundo os resultados divulgados esta quinta-feira no site da Secretaria-Geral do Ministério de Administração Interna. Na noite eleitoral, de 6 de outubro, a taxa tinha-se fixado em 45,5%.Apesar de a abstenção ter aumentado significativamente, o primeiro-ministro, António Costa, saudou esta quinta-feira, em Bruxelas, a "enorme participação" dos eleitores residentes no estrangeiro, que nas legislativas aumentou seis vezes, "para os 154 mil votantes", face ao escrutínio anterior. Em relação a 2015, o número de eleitores no estrangeiro aumentou quase 130 mil de 8354 para 158 252, devido ao recenseamento automático dos não residentes.Com a contagem dos votos no estrangeiro, PS e PSD ganham cada um mais dois mandatos, totalizando respetivamente 108 e 79 deputados. O PAN foi a terceira força política mais votada na emigração.Descontente com os resultados, o Livre quer abrir um inquérito urgente às eleições nos círculos da Europa e Fora da Europa devido a "inúmeros erros e percalços" no método de sufrágio por correspondência, segundo um comunicado que não especifica se a investigação será requerida ao Governo ou à Assembleia da República.O Presidente da República anunciou esta quinta-feira, em Belém, que espera dar "posse a todos os membros do Governo na quarta-feira", dia 23, contando que o Parlamento se reúna na terça-feira de véspera.Marcelo Rebelo de Sousa disse que o calendário "vai permitir acelerar a apresentação do Programa do Governo e a sua apreciação no Parlamento". "É isso que aproxima Portugal do que é o habitual nas democracias europeias", assinalou.