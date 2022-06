Emmanuel Macron visita Portugal para participar na Conferência dos Oceanos

O Presidente francês, Emmanuel Macron, estará em Lisboa no dia 30 de junho para participar na Conferência dos Oceanos, retribuindo assim a visita de Marcelo Rebelo de Sousa que em fevereiro esteve em Brest, na One Ocean Summit.

Para já, ainda não são conhecidos mais pontos na agenda do Presidente francês em Portugal, estando apenas confirmada a participação do chefe de Estado na Conferência dos Oceanos das Nações Unidas (UNOC), segundo fonte oficial do Palácio do Eliseu.

A Conferência dos Oceanos realiza-se em Lisboa entre 27 de junho e 01 de julho. Este encontro de alto nível sobre o futuro do mar e dos oceanos deveria ter decorrido em 2020, mas devido à pandemia foi adiado, decorrendo este ano.