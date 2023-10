Empresários ligados às empresas que fizeram obras no antigo Hospital Militar de Belém fazem centro de custos

Três empresários ligados às empresas que fizeram obras no antigo Hospital Militar de Belém (HMB) terão feito um “centro de custos” para as obras adjudicadas e as contrapartidas dadas aos funcionários da Direção-Geral de Recursos da Defesa Nacional (DGRDN).



A Polícia Judiciária (PJ), que colaborou na investigação com o Departamento de Investigação e Ação Penal (DIAP) de Lisboa, constatou esta realidade numa conversa entre os empresários André Barros e Manuel Sousa, em 29 de abril de 2021, que foi escutada pela PJ.









