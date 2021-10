O primeiro-ministro, António Costa, afirmou ontem que o Governo está a negociar “com toda a abertura” com os ex-parceiros da geringonça o Orçamento do Estado (OE) para 2022, defendendo que “a única coisa racional é viabilizar o OE”.O chefe do Executivo assegurou ainda que o Governo “nunca define linhas vermelhas”, procura antes “encontrar linhas verdes para o caminho que há a seguir”.