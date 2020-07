"Entrada de David Neeleman foi importante" para a TAP, diz ministro das Infraestruturas

O ministro das Infraestruturas, Pedro Nuno Santos, deixou esta sexta-feira uma palavra de reconhecimento ao empresário David Neeleman, que deixa agora a estrutura acionista da TAP, e considerou que a sua entrada na empresa "foi importante".

"Isto é indesmentível: a entrada de David Neeleman para a TAP foi importante para a TAP e, portanto, não queria aqui ser injusto mesmo que tenha havido divergências, não quero ser injusto com um acionista que nós tivemos, que percebe bastante do setor, que teve sucesso em vários pontos do globo e que deu um contributo muito importante à TAP e isso, nem no dia de hoje, pode ser esquecido", afirmou o ministro Pedro Nuno Santos, numa conferência de imprensa, em Lisboa.

O Governo anunciou, na mesma ocasião, que chegou a acordo com os acionistas privados da TAP, passando a deter 72,5% do capital da companhia aérea, por 55 milhões de euros.