Entrada de Leão, saída de Centeno. Quem é o novo ministro das Finanças

João Leão é o novo substituto de Mário Centeno no Ministério das Finanças. Tem 46 anos e era até à data Secretário de Estado do Orçamento.



O novo ministro é doutorado em Economia pelo Massachusetts Institute of Technology (MIT), nos Estados Unidos e licenciado em Economia e Mestre em Economia pela Universidade Nova de Lisboa. A par do seu atual cargo como Secretário de Estado do Orçamento, é também professor de Economia no ISCTE - Instituto Universitário de Lisboa desde 2008.

O até aqui Secretário de Estado do Orçamento foi Diretor do Gabinete de Estudos do Ministério da Economia entre 2010 e 2014 e assessor do Secretário de Estado Adjunto da Indústria e do Desenvolvimento entre 2009 e 2010, segundo descreve o site do Governo.

João Leão desempenhou ainda "funções de presidente da Comissão Científica do Departamento de Economia do ISCTE entre 2009 e 2010 e de diretor do Doutoramento em Economia (2011-2012). É investigador da Business Research Unit do mesmo instituto" e "foi membro do Conselho Económico e Social entre 2010 e 2014 e do Conselho Superior de Estatística entre 2010 e 2014".



Integrou também a delegação portuguesa no Comité de Política Económica da OCDE em 2010 e 2012 e grupos de trabalho no âmbito da OCDE.