Com a entrada em vigor de duas alterações à Lei do Tabaco, esta segunda-feira, deixa de ser possível fumar ao ar livre em estabelecimentos de saúde e ensino, recintos desportivos, estações, paragens e apeadeiros dos transportes públicos. Estes locais de acesso ao público em geral ou de uso coletivo, juntam-se aos anteriormente previstos, como esplanadas, discotecas e restaurantes.A segunda alteração refere-se ao tabaco aquecido que passa a ser equiparado ao tabaco convencional. Será proibida a comercialização de produtos com sabores, as embalagens vão passar a ter as mesmas imagens dos pacotes do tabaco tradicional e deixa de haver diferença em relação aos locais onde podem ser utilizados. A lei do tabaco foi aprovada pelo parlamento , no passado dia 29 de setembro, como reforço do combate ao tabagismo.