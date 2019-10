“Entraves” para pagar quotas de militantes no PSD geram receios

O pagamento de quotas de militantes suspensos no PSD – anuidades em atraso há mais de dois anos – e "entraves" detetados por distritais para a regularização estão a gerar receios de que o caderno eleitoral – essencial às diretas de janeiro – seja afetado. A direção nega haver mais burocracia.Cada militante recebe agora um SMS com uma referência de multibanco para liquidar os valores, com validade de 90 dias. Quem deixar passar o prazo tem de fazer novo pedido. Segundo alguns militantes, as dificuldades estão a surgir na entrega da documentação pelos militantes suspensos, já que quem alterou o telemóvel associado à ficha de militante tem de facultar fatura de telemóvel a comprovar o número."Estão a ser levantados entraves. É tanta a burocracia que se arrisca a que o caderno eleitoral não seja tão alargado quanto era desejável", diz aoum militante. Um dirigente diz recear "condicionamento do caderno eleitoral".Hugo Carneiro, secretário-geral adjunto, nega haver entraves e denuncia "tentativas de adulteração de emails". Todos os anos, no aniversário da filiação, cada militante é informado por carta, email ou telemóvel da referência para pagar a quota.E foi criada uma app que permite aos militantes suspensos a atualização automática da informação e reenvio da referência para pagamento. O dirigente lembra que o comprovativo de morada já era exigido aos militantes suspensos antes da entrada em funções desta direção e que só foi acrescido o comprovativo de contacto.Há ainda um número de telemóvel através do qual pode ser pedido o reenvio da referência. Hugo Carneiro diz que desde agosto foram solicitados por esta via 2500 pedidos para pagar quotas. E sublinha que a data-limite para pagamento até às diretas será fixada no conselho nacional de 8 de novembro.