Pedro Adão e Silva vai ter ao serviço uma equipa de, pelo menos, 12 pessoas para organizar as comemorações dos 50 anos do 25 de Abril.Nesse sentido, serão recrutadas de origem oito pessoas, incluindo um motorista e um secretário pessoal. O gabinete do secretário de Estado Adjunto do primeiro-ministro explicou ao Correio da Manhã que este número é semelhante à comissão que organizou as Comemoraçõ...