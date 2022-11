O processo que visa Fernando Medina, atual ministro das Finanças, por causa dos ajustes diretos ao antigo ministro Adjunto, Pedro Siza Vieira, é agora investigado por uma equipa especial da Polícia Judiciária. A equipa foi criada no final de outubro deste ano, a pedido do Ministério Público, após a notícia do CM que dava conta de que Fernando Medina, Duarte Cordeiro e Graça Fonseca - os últimos exerceram os cargos de ex-ministro Adjunto e ex-ministra da Cultura - tinham beneficiado Siza Vieira, quando este era advogado, em contratos de serviços jurídicos, enquanto os mesmos eram também vereadores da câmara de Medina (Lisboa).









Ver comentários