"Era tempo de agirmos e agimos", diz Costa aos parceiros europeus sobre semestre na presidência do Conselho da UE

O primeiro-ministro, António Costa, fez esta quinta-feira um balanço muito positivo da presidência portuguesa do Conselho da UE perante os seus homólogos europeus, em Bruxelas, considerando que Portugal cumpriu o lema do semestre, "tempo de agir", nas mais diversas frentes.

"Era tempo de agir e agimos", disse, na apresentação que fez dos trabalhos da presidência portuguesa aos restantes chefes de Estado e de Governo da UE no Conselho Europeu, à qual a Lusa teve acesso.

António Costa apontou entre os maiores sucessos do semestre a implementação do pacote de recuperação económica, a Cimeira Social do Porto, a Lei do Clima, o certificado covid-19, o reforço da parceria com Índia e África, a defesa do Estado de direito e o lançamento da conferência sobre o futuro da Europa, entre outros.