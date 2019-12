Escalões do IRS abaixo da inflação no OE2020 para não repetir erros de Sócrates

Após as declarações de Mário Centeno, foi tempo de explicações. O ministro foi interrogado sobre a a atualização dos escalões de IRS abaixo da inflação.



De acordo com Centeno, esta atualização servirá para não repetir erros do segundo Governo de Sócrates.





"Ditam as boas regras que não coloquemos à frente do tempo aqueles que são os desenvolvimentos económicos do país. Temos um excelente exemplo do risco que se corre com essas atitudes, quando as previsões não são confirmadas", refere apontando a decisões do segundo Governo de José Sócrates, em 2009.