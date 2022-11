Escolas fechadas e consultas adiadas. Os efeitos da greve da Função Pública

A greve da Função Pública foi convocada para esta sexta-feira, a uma semana da votação final global da proposta de Orçamento do Estado para 2023 (OE2023), que prevê aumentos salariais de um mínimo de cerca de 52 euros ou de 2% para a administração pública no próximo ano.

A Frente Comum de Sindicatos exige aumentos salariais de "10% ou um mínimo de 100 euros" para a administração pública no próximo ano e acredita que ainda há tempo para negociar com o Governo, apesar da votação do OE2023 acontecer já na próxima semana

Ao minuto Atualizado a 18 de nov de 2022 | 10:03

09:59 | 18/11 Correio da Manhã Escola Gabriel Pereira não terá aulas durante esta sexta-feira A escola Gabriel Pereira, em Évora, não vai ter aulas a decorrer durante esta sexta-feira. A escola já tinha feiro, durante esta quinta-feira, um pré-aviso de greve.



O Presidente do sindicato de professores da zona sul, Manuel Nobre, que se encontrava junto do estabelecimento de ensino diz que "estamos junto a uma escola que parece que não vai abrir hoje, o que é sinal de que os trabalhadores estão indignados e estão a dar um sinal ao governo que exigem respeito" ao qual acrescenta "a cada ano que passa há um número maior de professores em falta porque há pouco investimento na profissão e no OE2023 há uma desvalorização das profissões".



Os professores perderam, nos últimos anos, quase 20% de poder de compra.

09:52 | 18/11 Correio da Manhã Escola secundária de Loulé foi mais uma das que aderiu à greve desta sexta-feira A escola secundária de Loulé foi mais uma das instituições de ensino que aderiu à greve desta sexta-feira.



A escola deveria ter aberto as portas às 7h30 da manhã.



Contudo, muitos alunos continuam reunidos à frente dos portões para terem a certeza que não terão aulas. Ver fotogaleria (1/5) Escola secundária de Loulé foi mais uma das que aderiu à greve desta sexta-feira A escola secundária de Loulé foi mais uma das instituições de ensino que aderiu à greve desta sexta-feira.A escola deveria ter aberto as portas às 7h30 da manhã.Contudo, muitos alunos continuam reunidos à frente dos portões para terem a certeza que não terão aulas.

09:46 | 18/11 Correio da Manhã Transportes Coletivos do Barreiro com atrasos de 40 minutos A greve dos Transportes Coletivos do Barreiro começou às 4h40 desta sexta-feira e vai prolongar-se até à manhã de sábado.



As perturbações já se começam a registar com tempos de espera superiores ao normal (40 minutos).

09:44 | 18/11 Correio da Manhã Estação da Campanhã já suprimiu pelo menos um comboio em dia de greve A estação de Campanhã, no Porto, já começa a dar os primeiros sinais de greve e existe, pelo menos, um comboio que já foi suprimido.



No painel de informações já é possível observar atrasos.



Esta sexta-feira assume-se como um pré-aviso de greve por parte dos sindicatos das infraestruturas de Portugal, sendo que no próximo dia 30 irá existir outra paralisação.

09:28 | 18/11 Lusa Secretário-geral da Fenprof acredita que a "maioria das escolas vai estar fechada" O secretário-geral da Fenprof afirmou, esta sexta-feira, que O secretário-geral da Fenprof afirmou, esta sexta-feira, que acredita que a maioria das escolas no país irá estar fechada devido à greve nacional, considerando que há "uma convergência muito grande" na necessidade de continuar a lutar. "Penso que a maioria das escolas vai estar fechada, em particular as escolas do 2.º, 3.º ciclo e ensino secundário", disse à agência Lusa Mário Nogueira, considerando que haverá ainda casos de estabelecimentos que procurem reafetar os poucos funcionários disponíveis para manter a escola aberta. É o caso da Escola Secundária Quinta das Flores, em Coimbra, que ficará aberta apenas até às 14h30, e onde o secretário-geral da Federação Nacional dos Professores (Fenprof) se encontrava esta manhã. "Tirando uma outra escola que abra de manhã, a maioria estará fechada", asseverou Mário Nogueira, esperando níveis de adesão semelhantes à greve dos professores de 2 de novembro.

09:19 | 18/11 Correio da Manhã Escola Poeta Al Berto em Sines fechou portas em dia de greve A escola poeta Al Berto, em Sines, foi uma das que aderiu à greve e não abriu as portas esta sexta-feira.



Os alunos, ouvidos pelo CM, compreendem as manifestação dos professores e funcionários.

09:00 | 18/11 Correio da Manhã Estação de Sete Rios sem grandes perturbações em dia de greve Em dia de greve da Função Pública, a estação de Sete Rios ainda não apresentou grandes constrangimentos nem supressão de comboios.



No caso do Metro Transportes do Sul (MTS), já existem constrangimentos desde quarta-feira que irão prolongar-se até sabado. Os trabalhadores exigem aumento das negociações, aumentos salarias e progressão na carreira.



Os funcionários dos Comboios de Portugal (CP) lutam pela valorização salarial e por um prémio financeiro anual, que serve para mitigar os efeitos da inflação. Até ao momento, não se registam grandes constrangimentos, nem durante os períodos de maior afluência. A CP informa que a adesão aos serviços mínimos é de 25%.



Os atrasos são de cerca de 15-20 minutos.