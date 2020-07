Escolas, hospitais, museus e instações policiais entre os 1.680 imóveis públicos com amianto

Escolas, universidades, hospitais, prisões, teatros, museus, instalações militares, postos da GNR e esquadras da PSP estão entre os 1.680 imóveis públicos com amianto, segundo uma lista publicada esta quarta-feira pelo Governo.

A listagem dos imóveis que contém amianto e prioridades foi publicada hoje no 'site' da Direção-Geral do Tesouro e Finanças, que contabiliza um total de 1.680 edifícios públicos que necessitam de intervenção em 3.758 locais, 1.038 dos quais estão classificados como prioridade um, 193 de prioridade dois e 2.527 de prioridade três.

A liderar a lista dos edifícios com amianto estão os imóveis que pertencem ao Ministério da Educação, um total de 489, seguido da Defesa Nacional (213), Ciência, Tecnologia e Ensino Superior (161), Administração Interna (146), Saúde (119) e Agricultura (93).

As 489 escolas da rede pública com amianto são da educação pré-escolar, ensino básico e ensino secundário.

No âmbito do Ministério da Defesa Nacional constam da lista dos imóveis com amianto as instalações do Estado-Maior da Força Aérea, na Amadora, as bases aéreas de Sintra e de Beja, o campo de instrução de Santa Margarida, em Constância, o quartel do Viso, no Porto, e o campo de tiro da Serra da Cargueira, em Sintra, além de vários faróis e instalações da Polícia Marítima.

Os edifícios do Ministério da Administração Interna com amianto são na maioria postos da Guarda Nacional Republicana, mais de 80, existindo cerca de 20 instalações que pertencem à Polícia de Segurança Pública, nomeadamente os edifícios onde estão instalados a Direção Nacional da PSP, a Unidade Especial de Polícia (Sintra), o Corpo de Intervenção, na Ajuda (Lisboa) e Escola Prática de Polícia (Torres Novas).

Da lista de imóveis com amianto pertencentes ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior estão várias universidades, como a Faculdade de Ciência e Tecnologia, em Almada, Faculdade de Ciência dos Porto, Instituto de Ciências Biomédicas de Abel Salazar (Porto), e Faculdade de Letras de Coimbra, vários institutos politécnicos e residência universitárias.

Dos 119 edifícios do Ministério da Saúde destacam-se vários hospitais da região de Lisboa, nomeadamente D. Estefânia, S. José, Capuchos, Santa Maria, Curry Cabral, Egas Moniz e Pulido Valente, além do Instituto Nacional de Saúde Dr. Ricardo Jorge.

Da lista fazem também parte os estabelecimentos prisionais de Lisboa, Custoias e Santa Cruz do Bispo (Matosinhos), Guarda, Leiria, Pinheiro da Cruz (Grândola) Caxias e o hospital prisão.

A Biblioteca Nacional, o Teatro Nacional D. Maria II, o Convento de Cristo, em Tomar, e o Museu Nacional de Arte Antiga são alguns dos imóveis do Ministério da cultura a necessitar de uma intervenção devido ao amianto.

