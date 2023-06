Na segunda-feira, o presidente do PSD disse que “a nova localização do aeroporto não será escolhida pela comissão técnica. Isso é um erro, não corresponde ao que está escrito na resolução do Conselho de Ministros e que foi alvo do entendimento entre PSD e Governo”, disse Luís Montenegro no âmbito da iniciativa ‘Sentir Portugal’, em Setúbal. E esclareceu que “a comissão técnica não faz escolhas, só diz, do ponto de vista técnico, quais são as vantagens e as desvantagens, quanto é que custa cada opção, qual é o prazo de execução e o que é que são as características de cada opção. Quem escolhe é o poder político e não há acordo ainda quanto à escolha. Há acordo quanto à metodologia, quanto à escolha, veremos no final, quando o estudo estiver feito”, acrescentou.