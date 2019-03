"Esmifram-se para prender o perigoso Rui Pinto, mas deixam à solta criminosos e corruptores", reage eurodeputada

Ana Gomes, deputada socialista, arrasou as autoridades portuguesas.

19:02

"Pois, pois! Autoridades portuguesas esmifram-se para prender 'perigoso' whistleblower Rui Pinto, que denuncia corruptos. Mas deixam tranquilitos e à solta criminosos e corruptores do gabarito de Ricardo Salgado e capangas!...", escreveu Ana Gomes naquela rede social.





Pois, pois! Autoridades portuguesas esmifram-se para prender "perigoso" whistleblower @RuiPinto_FL, q denuncia corruptos. Mas deixam tranquilitos e à solta criminosos e corruptores do gabarito de Ricardo Salgado e capangas!... https://t.co/QEOEc9iBo4 — Ana Gomes, MEP (@AnaGomesMEP) March 5, 2019

azem-no com tanto ardor que até dispensam a mais elementar competência... quem foi o 'artista' que emitiu o Mandado de Detenção Europeu sem ter Mandado de Detenção Nacional? Como se explica tão grosseiro erro?", questionou.



<blockquote class="twitter-tweet" data-lang="en"><p lang="pt" dir="ltr">E fazem-no com tanto ardor que até dispensam a mais elementar competência... quem foi o "artista" q emitiu o Mandado de Detenção Europeu sem ter Mandado de Detenção Nacional???? Como se explica tão grosseiro erro???? <a href="https://t.co/4pAId2tdrR">https://t.co/4pAId2tdrR</a></p>— Ana Gomes, MEP (@AnaGomesMEP) <a href="https://twitter.com/AnaGomesMEP/status/1102947320554012674?ref_src=twsrc%5Etfw">March 5, 2019</a></blockquote>

<script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>





A eurodeputada Ana Gomes manifestou-se esta terça-feira sobre o caso do hacker Rui Pinto. A deputada socialista usou o Twitter para fazer duas publicações polémicas que criticam as autoridades portuguesas e o seu comportamente perante criminosos como o hacker em comparação com Ricardo Salgado.Após esta primeira publicação, Ana Gomes voltou a fazer acusações. "F