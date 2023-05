"Esperemos que Nossa Senhora nos ajude a mudar o País": André Ventura vai a Fátima a pé

André Ventura decidiu levar a cabo uma peregrinação a pé, de Lisboa até Fátima, acompanhado por uma dezena de pessoas. Ao Correio da Manhã, com quem aceitou falar enquanto caminhava, esta segunda-feira, explicou que já planeava esta viagem.



"Era uma viagem que já queria fazer há bastante tempo. É bastante dolorosa. Nunca tinha feito a viagem Lisboa-Fátima a pé. Vim agradecer tudo o que temos recebido e pedir que o País mude. Esperemos que Nossa Senhora nos ajude a mudar o País, independentemente do partido. Os portugueses merecem um País melhor", disse ao CM.



Com o corpo já bem dorido da viagem, uma experiência partilhada por milhares de portugueses que, anualmente, cumprem a peregrinação até Fátima, André Ventura realizava já a última etapa até à chegada.





"Saímos sexta-feira. O primeiro dia fez-se bem, o segundo com algum sofrimento, o terceiro com muito sofrimento e hoje [segunda-feira] vamos ver como é que acaba", conta.O grupo apontava a chegada ao Santuário ao início da madrugada. Nos planos do líder do Chega estava já o retorno imediato a Lisboa, para preparar o debate parlamentar com o primeiro-ministro, esta terça-feira.