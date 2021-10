A maioria dos partidos – sete em nove – com representação parlamentar apontaram este sábado a data de 16 de janeiro como a mais indicada para a realização de eleições Legislativas antecipadas, incluindo os dois maiores, PS e PSD. Esta foi a data avançada ao Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, que está assim pressionado da esquerda à direita para avançar no terceiro domingo do próximo ano com o ato eleitoral.