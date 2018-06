Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Esquerda junta-se à Direita contra taxa de combustíveis

Governo está cada vez mais isolado na defesa da manutenção dos impostos sobre combustíveis.

09:00

O PS está cada vez mais isolado nesta frente. Na próxima quinta-feira, enfrenta cinco iniciativas legislativas que visam reduzir ou acabar com a taxa adicional do Imposto Sobre Produtos Petrolíferos (ISP).



Depois dos projetos da Direita, junta-se a ofensiva da Esquerda. Em comum, querem acabar com o desmesurado aumento do preço dos combustíveis. BE e CDS propõem eliminar o adicional ao ISP (seis cêntimos por litro).



O PCP sugere aumentar a incorporação de biocombustíveis para reduzir o preço final ao consumidor. O PSD quer reduzir o imposto num montante igual ao adicional de IVA que resulte do agravamento dos preços dos combustíveis.