O PS não descola do intervalo entre os 34 e os 35%, o PSD está em crescendo, mas a esquerda mantém a liderança na preferência dos eleitores em relação à direita.Neste momento, de acordo com a sondagem da Intercampus para o CM, PS, BE e PCP reúnem 49% das intenções de voto, enquanto à sua direita PSD, Chega, Iniciativa Liberal (IL) e CDS ficam-se pelos 40%.