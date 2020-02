Esquerda pede medidas para combater desertificação. Direita critica falta de ação

BE, PCP e "Verdes" defenderam esta quarta-feira no parlamento que sejam tomadas medidas para combater a desertificação no interior do País, como a reabertura de serviços públicos, tendo PSD e CDS-PP acusado a esquerda de pouco fazer.

"O PS e a esquerda parlamentar falam, mas não fazem. E a melhor prova é que, ainda na passada semana, chumbaram as propostas apresentadas pelo PSD que promoviam a sério a coesão territorial e a valorização do território do interior", afirmou a deputada social-democrata Isaura Morais.

A deputada falava num debate no parlamento sobre uma petição da União dos Sindicatos do Distrito de Viseu, que solicita medidas para combater a desertificação no interior do país.

Associadas à petição estão quatro incitativas legislativas: um projeto de lei do Partido Ecologista "Os Verdes", dois projetos de resolução do BE e um do PCP.

Também a líder do grupo parlamentar do CDS-PP, Cecília Meireles, criticou os partidos que hoje apresentaram estas iniciativas legislativas, afirmando que "não fizeram nada" nos últimos quatro anos em que apoiaram o governo socialista.

Sobre os documentos do PEV, BE e PCP, a centrista considerou que se dividem em dois tipos: uns que visam "criar mais estudos" e relatórios que, na sua ótica, "não farão mal, mas também não resolverão o problema" e outros que pretendem "pôr o Estado em força no interior", esperando que isso vá "resolver os problemas".

Pelo PEV, que solicita ao governo liderado por António Costa a elaboração de "um relatório que retrate a situação das assimetrias regionais no país e a evolução dos parâmetros de coesão territorial que se vão atingindo (ou não) ano após ano", José Luís Ferreira realçou a necessidade de haver mais investimento.

"Se não houver financimento/investimento adequada e incentivos apropriados para promover o objetivo de combater as assimetrias regionais, a realidade não se alterará, manter-se-á o desperdício do potencial de desenvolvimento de uma parte muito significativa do nosso território e a situação continuará a agravar-se com o tempo", defendeu, acrescentando que é "urgente que o Estado contribua para criar condições para a fixação das populações e não o oposto".

Por seu turno, o deputado do BE José Maria Cardoso referiu que o cenário atual é "desastroso, preocupante e de risco", notando que "só neste século encerraram 6.500 serviços públicos".

"É tempo de devolver os serviços encerrados", destacou.

Ana Mesquita, do PCP, acrescentou que "corrigir as desigualdades do território [português] exige a rutura da política de direita" levada a cabo por "sucessivos governos".

"Exige opção, um compromisso, um equilíbrio do território", frisou.

No mesmo sentido, o eleito do PS José Cruz apontou o dedo ao governo de coligação PSD/CDS que, na sua opinião, deixou o interior "desertificado e a abandonado".

"De 2015 para cá, o governo do Partido Socialista tem procurado reverter esta situação de pleno abandono através da adoção de um conjunto de medidas", como a reabertura dos tribunais, o reforço dos serviços públicos de proximidade e a redução do preço das portagens, notou o socialista.

João Cotrim Figueiredo, da Iniciativa Liberal, sublinhou que a desertificação "é um tema sério" e que "merecia uma solução real", que "não virá destes quatro projetos" em discussão, enquanto André Ventura, deputado único do Chega, declarou que as regiões "mais desertificadas" são governadas por autarcas socialistas e comunistas.