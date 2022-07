O PCP e o Bloco de Esquerda querem que o Governo passe a taxar os lucros extraordinários das petrolíferas, algo que já defendiam mas que voltaram a pedir depois de a Galp ter anunciado um crescimento de mais de 150% nos lucros do primeiro semestre face ao período homólogo.Os comunistas pedem ainda ao executivo o fim da dupla tributação do IVA e do ISP e a nacionalização da Galp, medidas que, na ótica do partido, são de “rutura com a liberalização do setor e da subserviência nacional face às imposições da União Europeia”.