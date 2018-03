Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Esquerda unida contra expulsão de diplomatas russos

PCP e BE apoiam decisão do Governo PS, que apelidam de "prudente".

Por Bruno de Castro Ferreira | 08:29

Os partidos da geringonça estão unidos em torno da decisão de não avançar com a expulsão dos diplomatas russos de Portugal. PCP e Bloco de Esquerda elogiam a decisão "prudente" do ministro dos Negócios Estrangeiros, Augusto Santos Silva, e do primeiro-ministro, António Costa, de chamarem o embaixador português na Rússia. Com o CDS à espera de explicações do Governo, o PSD é o único partido a pedir claramente a expulsão dos diplomatas russos.



"A nossa Constituição da República é amiga da paz. Neste sentido, se o Governo a ler e cumprir, está no caminho certo", disse ontem Jerónimo de Sousa à margem da manifestação de trabalhadores, em Lisboa. A mesma opinião tem o Bloco de Esquerda. Catarina Martins já tinha dito que a decisão era "prudente". Esta quarta-feira foi a vez de o líder parlamentar Pedro Filipe Soares elogiar o Executivo. "O Governo agiu de forma correta ao pedir a opinião do embaixador para ter mais conhecimento sobre o caso" e por "não acompanhar a escalada de tensão que tenderá a não ter bons resultados no futuro".



Da parte do CDS, o eurodeputado Nuno Melo disse ao CM que "a condenação deve ser clara" pelo que "só razões muito ponderadas podem justificar a decisão do Governo". Para Nuno Melo, "o Executivo até pode ter motivos válidos, mas temos de os conhecer no Parlamento".



O PSD está, assim, isolado, ao ser o único partido a defender a expulsão. "A única explicação que encontro, num PS que foi sempre atlantista, é de se sentir condicionado pela aliança com PCP e BE", afirmou o líder parlamentar, Fernando Negrão.



"Não há condicionamento algum, mas o PSD está a todo o custo a tentar fazer um caso que não existe", retorquiu o vice-presidente da bancada do PS Pedro Delgado Alves.



"A posição do Governo não é distinta da adotada por vários países aliados que tomaram decisões similares compatíveis e totalmente razoáveis face às circunstâncias que o caso exige", acrescentou.



PSD chama Santos Silva ao Parlamento

O líder parlamentar do PSD, Fernando Negrão, anunciou que o partido vai pedir a "audição urgente" do ministro dos Negócios Estrangeiros, Augusto Santos Silva.



Ministro "inteiramente solidário" com a NATO

O ministro dos Negócios Estrangeiros disse, na RTP, que está "inteiramente solidário" com a União Europeia e a NATO, mas que quer "gerir com prudência" este caso.



PORMENORES

Três seguem Portugal

Luxemburgo, Malta e Eslováquia seguiram o exemplo de Portugal e limitaram-se a chamar para consultas os seus embaixadores em Moscovo.



"Nova Guerra Fria"

O embaixador russo na Austrália, Grigory Logvinov, avisou ontem que o Mundo "entrará numa nova Guerra Fria" se o Ocidente continuar a hostilizar a Rússia. "Países ocidentais devem entender que esta campanha não tem futuro", advertiu.



Olho por olho

Valentina Matviyenko, presidente do Conselho da Federação (câmara alta do parlamento russo) disse ontem que a resposta russa "será simétrica e paritária" às medidas tomadas pelos países ocidentais. Ou seja, Moscovo expulsará exatamente o mesmo número de diplomatas que o Ocidente.



Marcelo quer ser fiel à NATO e à UE com inteligência e lucidez

Sem querer abordar o caso Skripal, o Presidente disse ontem, num discurso em Estremoz, que "somos e queremos ser fiéis à UE, somos e queremos ser fiéis à Aliança Atlântica". Mas, continuou Marcelo, "a defesa dos princípios [...] é feita com inteligência e reconhecimento, de forma lúcida e racional".



Envenenados ao entrar em casa

Sergei Skripal e a filha foram envenenados ao entrar na sua casa, em Salisbury, e estão ambos internados num hospital britânico. Após três semanas de investigações, a polícia inglesa revelou ontem que o agente de nervos terá sido espalhado na porta da frente da residência.



Quanto às origens da letal substância, não têm dúvidas: as análises indicaram que Skripal e a filha foram envenenados com um agente de nervos de tipo Novichok, um veneno mortífero que ataca o sistema nervoso central e foi criado nos laboratórios secretos em que a União Soviética, primeiro, e a Rússia, depois, desenvolveram o seu arsenal de armas químicas e biológicas.



Skripal, um antigo agente da espionagem militar russa que vendeu segredos ao Ocidente e foi condenado por Moscovo a 13 anos de cadeia, foi libertado em 2011 na maior troca de espiões entre a Rússia e o Ocidente desde o final da Guerra Fria. Vivia deste então, pacatamente, no Reino Unido e o seu envenenamento foi considerado como "um ataque direto do Estado russo contra o Reino Unido".



Para se perceber a gravidade da situação, esta foi a primeira vez que uma arma proibida foi usada na Europa desde a II Guerra Mundial.



Londres admite medidas adicionais

A primeira-ministra britânica Theresa May avisou, no parlamento, que a retaliação contra a Rússia poderá não ficar por aqui. Entre as medidas que estão a ser estudadas, está a anulação de vistos de residência concedidos a oligarcas próximos de Putin.



Putin "vai responder na mesma moeda"

A Rússia garantiu ontem que "vai responder na mesma moeda" e "no momento que considerar mais adequado". Fonte oficial disse ainda que a resposta será "proporcional" às medidas adotadas pelo Ocidente.