"Está dito, está dito": Marcelo promete não se fechar no Palácio de Belém após declarações sobre denúncias

O Presidente da República prometeu esta sexta-feira que não se irá fechar no Palácio de Belém depois da polémica desta semana, que manterá uma agenda intensa e acompanhará atentamente toda a legislação do Governo e do parlamento.

Após ter visitado a exposição "O amigo oceanógrafo - Alberto I do Mónaco e Portugal (1873-1920)", no Museu de Marinha, em Lisboa, com o príncipe Alberto II do Mónaco, Marcelo Rebelo de Sousa respondeu a algumas perguntas dos jornalistas.

O chefe de Estado não quis, contudo, comentar o apoio que o primeiro-ministro, António Costa, lhe deu a propósito das suas declarações sobre o número de queixas de abusos sexuais na Igreja Católica Portuguesa: "Sobre essa matéria, o que tinha a dizer disse ontem [quinta-feira]. Está dito, está dito".