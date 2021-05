"Está por mostrar que o PS queira um Orçamento de Estado à esquerda", afirma dirigente do BE

O dirigente do BE Pedro Filipe Soares afirmou este sábado que "ainda está por mostrar" que o PS queira um Orçamento de Estado "à esquerda", considerando que "o medo" dos socialistas é o das bandeiras bloquistas serem "maioritárias na sociedade".

Pedro Filipe Soares - cujo mandato de deputado e líder parlamentar do BE está suspenso devido à licença de paternidade - apresentou a moção A, da atual liderança do partido encabeçada por Catarina Martins, no recomeço dos trabalhos na XII Convenção Nacional, após a pausa para almoço.

"Por que é que nos pedem a nós que saibamos como vamos votar um Orçamento do Estado que ainda nem sequer o PS, o Governo do PS e os seus ministros sabem como é que o vão fazer?", questionou.