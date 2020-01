O ministro das Infraestruturas e da Habitação, Pedro Nuno Santos, disse esta segunda-feira no Parlamento que a entrada do Estado no capital dos CTT "não está excluída", embora não esteja neste momento em cima da mesa.



O governante recordou que o contrato de concessão dos CTT termina no final deste ano, e que a empresa desde que foi privatizada (em 2014) já fechou 33 lojas próprias em sedes de concelhos.

