Estado assinou 16 contratos para exploração de minas

A Secretaria de Estado da Energia, tutelada por João Galamba, confirmou que o Estado assinou, já este ano, um total de 16 contratos com entidades privadas para prospeção ou exploração de recursos minerais, antecipando-se à publicação de nova legislação para este setor, que prevê maiores restrições de natureza ambiental ao exercício da atividade.Ao ‘Público’, que avançou esta terça-feira com a notícia, o gabinete de João Galamba adiantou que nove dos contratos promovidos pela Direção-Geral de Energia e Geologia dizem respeito a trabalhos de prospeção de quartzo e de minerais metálicos (ouro e cobre, entre outros).Relativamente aos sete contratos de exploração, destinam-se todos à extração de minerais não metálicos, como caulino, feldspato ou quartzo.O Bloco de Esquerda questionou esta terça-feira o Governo sobre o tema, lembrando que o Executivo se comprometeu a não avançar com quaisquer contratos sem a nova legislação ambiental para o setor estar concluída, o que se espera, diz o partido, há cinco anos. O PAN também reagiu esta terça-feira e, em comunicado, veio acusar o Governo de promover uma "farsa ambiental".Segundo a Secretaria de Estado da Energia, nenhum dos contratos se refere a lítio, cuja possível prospeção a céu aberto suscitou no último ano sucessivos protestos, nomeadamente das populações de Boticas ou de Montalegre, em Trás-os-Montes.Num pedido de esclarecimento ao Governo esta terça-feira tornado público, o Bloco de Esquerda alerta que o lítio pode ser adicionado à lista de minerais, já que uma vez na posse da licença de prospeção, os promotores privados podem solicitá-lo.