Em 10 anos, entre 2012 e 2022, a secretaria-geral da Presidência do Conselho de Ministros (PCM), sob a tutela da ministra da Presidência, Mariana Vieira da Silva, admitiu 38 ‘ex-espiões’ que voluntária ou involuntariamente deixaram os serviços de informações, avançou este domingo o ‘Diário de Notícias’.









Alexandre Guerreiro, o comentador apontado como pró-russo, foi um dos reintegrados na PCM, que tutela os serviços de informação. As suas posições sobre a invasão russa da Ucrânia não incomodam o ministério de Mariana Vieira da Silva que, ao ‘DN’, afirmou: “Qualquer cidadão é livre de emitir opiniões, sem ingerência.”

O ex-agente foi exonerado do exercício de funções em 2014 e colocado no Centro de Competências Jurídicas do Estado, da PCM. Guerreiro esclareceu ao ‘DN’ que os seus comentários sobre a guerra são “a título pessoal”. E acrescentou: “As pessoas esquecem-se que sou funcionário do Estado, não sou funcionário nomeado para gabinete do Governo.”