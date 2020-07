"PSD é hoje o partido dos velhos do Restelo": António Costa ataca Rui Rio

A Assembleia da República analisa esta sexta-feira o estado da nação, num debate com quase com quase quatro horas que será aberto pelo primeiro-ministro, António Costa, e acontece em plena crise pandémica.

Ao minuto Atualizado a 24 de jul de 2020 | 10:47

A líder do Bloco de Esquerda, Catarina Martins, afirma que são necessários mais profissionais no Serviço Nacional de Saúde. "O nosso horizonte sempre foi a legislatura, não metemos acordos na gaveta", remata a bloquista.

Em resposta a Ana Catarina Mendes, deputada do PS, Costa acusa o PSD de ser um partido "dos Velhos do Restelo". O primeiro-ministro destacava a importância da resposta energética, assim como da estratégia digital e climática.

10:27 | 24/07

António Costa responde a Rui Rio afirmando que "o processos de descarbonização vai ser vital".



Em resposta à questão do líder do PSD sobre o interesse no País em relação ao hidrogénio, o primeiro-mninistro afirma que o leilão aberto para a produção desta energia mostrou intenções no valor de 16 mil milhões de euros".