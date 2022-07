Ventura diz que "Portugal só conta com PS para levar para baixo o País" e quer que Costa peça desculpa pela inflação

O terceiro Governo de António Costa, de maioria absoluta socialista, enfrenta esta quarta-feira o debate do estado da nação com perspetivas de elevado crescimento económico, mas com inflação e juros a subirem e crises em serviços públicos.

António Costa chega ao primeiro debate parlamentar do estado da nação da XV Legislatura com um executivo em funções há pouco mais de três meses e meio e com o trunfo de Portugal poder registar no final deste ano o mais elevado crescimento económico da União Europeia, 6,5% de acordo com as previsões de Bruxelas.

As previsões indicam também que o défice poderá ficar abaixo dos 1,9% inscritos no Orçamento para 2022, que a dívida em percentagem do Produto Interno Bruto (PIB) continuará numa trajetória descendente e o próprio António Costa tem reivindicado números recorde de investimento no país.

Em paralelo, como consequência agravada pela guerra da Ucrânia, a inflação atingiu os 8,6% em junho, num ano em que os trabalhadores da administração pública tiveram um aumento de 0,9%, e os juros de Portugal a 10 anos superam atualmente os 2,3%.



Veja em direto







Ao minuto Atualizado a 20 de jul de 2022 | 16:26

16:17 | 20/07 Ventura diz que "Portugal só conta com PS para levar para baixo o País" André Ventura refere que foi António Costa que reformou a guarda florestal em 2006, enquanto era ministro, e que os esforços do Governo para prevenção de incêndios não teve o efeito pretendido.



Atira ainda que os prometidos Kamov para combate às chamas estão "parados como os submarinos".



Sobre o Serviço Nacional de Saúde, o líder do Chega refere que só no mês de junho 84 grávidas tiveram de se deslocar a hospitais diferentes daqueles que tinham previsto e ainda que 100 serviços tiveram de encerrar devido à falta de médicos nas urgências.



André Ventura diz ainda que "Portugal só conta com PS para levar para baixo o País".

16:03 | 20/07 PS não vai deixar PSD "virar a página sem admitir erros de governação durante quatro anos" Eurico Brilhante Dias, deputado do PS, afirma que o partido não vai deixar PSD "virar a página sem admitir erros de governação durante quatro anos. "A economia está a crescer", diz.



"Em 2022, Portugal é o Estado-membro que regista maior crescimento económico", afirma respondendo às acusações do PSD sobre empobrecimento do País. "Não vale a pena trazer um grupo parlamentar transfigurado quando olhamos para as caras e políticas e nos lembramos bem do que era empobrecer neste país: aumentar o IRS, cortar salários e pensões", continua.



"O partido socialista está e sempre estive ao lado dos portugueses, quando há uma crise não os punimos", refere Eurico Brilhante Dias que destaca ainda o "número recorde de portugueses com emprego" e "valores recorde de investimento estrangeiro e empresarial".

15:54 | 20/07 António Costa responde ao PSD dizendo que desde que formou Governo, "temos crescido acima da UE" "Se há coisa que podemos registar é que desde que este Governo é Governo, temos crescido acima da União Europeia", responde o primeiro-ministro a Joaquim Miranda Sarmento.



"O país não empobreceu", assegura António Costa e informa que entre 2015 e 2019 o PIB per capita subiu 15%. Já durante a pandemia, o mesmo indicador subiu 18% face a 2015.



António Costa relembra ainda que só durante o seu Governo é que Portugal convergiu com a União Europeia, o que deverá acontecer em 2022 e 2023 segundo previsões da organização.

15:50 | 20/07 PSD afirma que Governo do primeiro-ministro tem sido caracterizado por uma palavra: "empobrecimento" "Os serviços públicos nunca estiveram pior", começa por dizer o presidente do grupo parlamentar do PSD, afirmando que no caso da saúde, os "portugueses pagam cada vez mais taxas e têm cada vez piores serviços".



Joaquim Miranda Sarmento acusa governo de assolar País com "austeridade socialista", que retirou um salário em 14 à função pública e quase o mesmo valor aos privados.

15:47 | 20/07 "Portugal será o país da União que terá o maior crescimento económico", afirma António Costa "Estamos no bom caminho, finalmente, para cumprir a meta do défice e da dívida com o objetivo de retirar Portugal da lista dos países mais endividados", diz António Costa.

15:43 | 20/07 Primeiro-ministro anuncia acordo para a descentralização na educação e saúde "Eu sei que dói muito a quem não quis acordo, mas há acordo" para a descentralização no setor da educação e da saúde, informa o primeiro-ministro António Costa. "Trata-se da mais ousada transferência de competências para órgãos locais", afirma.

15:26 | 20/07 "Do estado de pandemia passamos ao estado de guerra": António Costa abre debate sobre Estado da Nação António Costa abre debate sobre Estado da Nação dizendo que "vivemos tempos exigentes de governação".



O primeiro-ministro passa de seguida a abordar o tema da invasão na Ucrânia: "Do estado de pandemia passamos ao estado de guerra". Segundo António Costa, já foram enviadas 181 toneladas de equipamento militar e 250 milhões de euros para apoio ao povo ucraniano.



"Os efeitos da guerra não se contem nas fronteiras da Ucrânia", continua o primeiro-ministro afirmando que também se sentem em Portugal, nomeadamente no aumento da inflação.



O governo português respondeu por três vias essenciais, com a contenção do aumento do preço da energia, o apoio à produção das empresas e ainda no auxílio às famílias mais carenciadas.



António Costa anuncia ainda que em setembro irá entrar em vigor um novo pacore de medidas para auxiliar o rendimento das famílias e a atividade das empresas.



"Tivemos de responder à emergência resultante de uma longa crise política que só terminou quando finalmente entrou em vigor o OE2022", afirma António Costa.



"Podemos agora finalmente garantir a redução de IRS para a classe médica, famílias com filhos e jovens", começa a enumerar. Do novo pacote também vai fazer parte o aumento das bolsas de mestrado até ao triplo e ainda o pagamento de retroativos em janeiro do aumento extraordinário das pensões.



Também a



"Governar, mesmo em tempo de guerra, implica encontrar soluções para os problemas do dia-a-dia dos portugueses", diz. António Costa abre debate sobre Estado da Nação dizendo que "vivemos tempos exigentes de governação".O primeiro-ministro passa de seguida a abordar o tema da invasão na Ucrânia: "Do estado de pandemia passamos ao estado de guerra". Segundo António Costa, já foram enviadas 181 toneladas de equipamento militar e 250 milhões de euros para apoio ao povo ucraniano."Os efeitos da guerra não se contem nas fronteiras da Ucrânia", continua o primeiro-ministro afirmando que também se sentem em Portugal, nomeadamente no aumento da inflação.O governo português respondeu por três vias essenciais, com a contenção do aumento do preço da energia, o apoio à produção das empresas e ainda no auxílio às famílias mais carenciadas.António Costa anuncia ainda que em setembro irá entrar em vigor um novo pacore de medidas para auxiliar o rendimento das famílias e a atividade das empresas."Tivemos de responder à emergência resultante de uma longa crise política que só terminou quando finalmente entrou em vigor o OE2022", afirma António Costa."Podemos agora finalmente garantir a redução de IRS para a classe médica, famílias com filhos e jovens", começa a enumerar. Do novo pacote também vai fazer parte o aumento das bolsas de mestrado até ao triplo e ainda o pagamento de retroativos em janeiro do aumento extraordinário das pensões.Também a gratuitidade das creches no 1º ano entrará também em setembro em vigor."Governar, mesmo em tempo de guerra, implica encontrar soluções para os problemas do dia-a-dia dos portugueses", diz.