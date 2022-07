O primeiro-ministro disse esta quarta-feira que vai tomar novas medidas para apoiar as famílias e as empresas, abandonando assim a tese de que a inflação é conjuntural. António Costa abriu o debate do Estado da Nação dizendo que “é hoje claro que, com o prolongar da guerra, o efeito da inflação será mais duradouro do que inicialmente previsto.









