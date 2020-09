Estado de direito na UE não pode ser tratado como dimensão das decisões financeiras, alerta Santos Silva

O ministro dos Negócios Estrangeiros considerou esta terça-feira que o debate sobre o Estado de direito deve permanecer "no centro dos valores europeus" e não ser tratado como uma dimensão das decisões financeiras e das dotações.

"Consideramos muito positiva a proposta da presidência alemã, para garantir um compromisso que possa desbloquear e aprofundar o processo de retificação das decisões tomadas pelos líderes em julho", assinalou o ministro no decurso de uma conferência de imprensa conjunta, em Lisboa, com o seu homólogo da Eslovénia, Anze Logar.

"E pensamos que o debate sobre o Estado de direito está no centro dos nossos valores europeus e não deve ser tratado como uma dimensão das decisões financeiras e das dotações", acrescentou o ministro português no final de uma reunião de trabalho no Palácio das Necessidades onde foram debatidos temas da agenda europeia e internacional, designadamente o trio de presidências da União Europeia (composto por Alemanha, que assegura este semestre, Portugal e Eslovénia), e as relações bilaterais entre os dois países.

Augusto Santos Silva pronunciava-se em torno de uma proposta apresentada segunda-feira pela Alemanha onde se sugere que o acesso dos Estados-membros às verbas comunitárias e ao plano do Fundo de recuperação seja condicionado ao respeito pelo Estado de direito.

"A proposta da Alemanha é um passo em frente e pensamos que os termos desta proposta têm de ser atentamente analisados", indicou, antes de recordar que a implementação do próximo Mecanismo Financeiro Plurianual (MFF) e do Fundo de Recuperação resultam de um acordo "equilibrado" no decurso da prolongada cimeira europeia de julho passado, e que ainda é necessária a ratificação dos 27 Estados-membros relacionada com a decisão sobre o Fundo de Recuperação.

"A posição portuguesa é muito clara, o Estado de direito está no centro da nossa pertença comum à União Europeia [UE]. É uma condição 'sine qua non' o total respeito pelo Estado de direito, que significa pluralismo democrático, liberdade de imprensa, independência do sistema judicial, e outros fundamentos básicos de qualquer democracia", frisou Santos Silva.

O chefe da diplomacia portuguesa, que se exprimiu em inglês, assinalou que a discussão que está a ser promovida assenta "nas próprias origens da UE" e recusou a perspetiva de qualquer Estado-membro no não cumprimento destes fundamentos.

"Mas não se trata de uma dimensão do nosso debate financeiro, é um debate por si próprio, um debate sobre o âmago da nossa União", insistiu.

O ministro português considerou que o acordo no último Conselho europeu, que se prolongou extraordinariamente entre 17 e 21 de julho, possui os necessários compromissos em termos de Estado de direito.

"É muito claro que o dinheiro que será fornecido aos diferentes Estados-membros tem de ser despendido em total acordo com os termos constitucionais e impedindo qualquer forma de corrupção e outras práticas ilegais", explicitou.

Santos Silva insistiu, contudo, que as discussões em termos dos recursos financeiros para os próximos sete anos e os fundos adicionais para combater a crise e fomentar a recuperação económica não podem ser confundidas "com a outra importante discussão geral sobre o Estado de direito".

O chefe da diplomacia portuguesa indicou ainda que a Comissão Europeia deve divulgar esta quarta-feira um primeiro relatório "sobre uma revisão geral do Estado de direito", que permitirá o início de um processo por grupos de cinco Estados-membros (abrangendo as presidências alemã, portuguesa e eslovena).

Esta medida destina-se a obter "um mecanismo relacionado com o Estado de direito que complemente as provisões do Tratado de Lisboa e o mecanismo já previsto no Tratado de Lisboa", acrescentou. Portugal assume a presidência rotativa semestral da UE em 01 de janeiro de 2021.

Na sua intervenção, o chefe da diplomacia eslovena sustentou que o tempo é muito escasso para a finalização e concretização do acordo obtido em julho pelos líderes europeus e disse aguardar que comece a ser aplicado a partir do início de janeiro.

"A nossa economia necessita desta assistência financeira, caso contrário as consequências na nossa economia serão devastadoras. Estou confiante que todas as instituições que interagem neste processo vão encontrar um compromisso para garantir o acordo e aplicá-lo", precisou Anze Logar.

Numa referência às "quatro prioridades" da presidência eslovena da União, que vai decorrer a partir de meados do próximo ano, destacou o Estado de direito, através da "adoção de todas as medidas para a aplicação correta do Estado de direito em todos os países membros, um projeto de longo prazo", e que este mecanismo "permita aos Estados-membros a sua aplicação total".

Nas suas declarações iniciais, os chefes da diplomacia de Lisboa e Ljubljana destacaram "as excelentes relações bilaterais", com Santos Silva a manifestar preocupação comum "com a região do Mediterrâneo, à qual ambos pertencemos", e assinalar que a Europa social será uma prioridade da presidência portuguesa.

"Se reforçarmos o modelo social europeu será possível ter sucesso na transição climática e digital", afirmou.