Estado de Emergência acaba sexta-feira à noite. Marcelo pede cautela na abertura

A partir da meia-noite desta sexta-feira, dia 30, Portugal sai do estado de emergência. E o Presidente da República não vai renovar por mais 15 dias este estado de exceção, anunciou esta sexta-feira. Numa declaração ao País, Marcelo Rebelo de Sousa justifica a decisão com "a estabilização e redução do número de mortes e internados em Enfermaria e nos Cuidados Intensivos" e com "a diminuição do nível de contágio". Porém, avisou que não hesitará em dar um passo atrás, se for necessário.O Chefe de Estado acrescenta que para a não renovação do estado de emergência "pesou também o avanço em testes e, mais importante, em vacinação, pesou ter decorrido mais de um mês sobre a Páscoa e mais de três semanas sobre abertura das escolas, mas também o disciplinado sacrifício dos portugueses desde novembro. É um sinal de esperança mobilizadora".Mas porque "não estamos numa época livre de Covid", deve existir uma "preocupação preventiva" de todos os portugueses, baseada na "confiança coletiva", defende Marcelo. Até porque, avisou, "há o risco das nova variantes".O Presidente sublinhou a importância em "manter ou adotar todas as medidas indispensáveis para impedir recuos". E deixou claro que, em caso de descontrolo da situação epidemiológica, puxa do travão de mão: "Se necessário for, não hesitarei em avançar com novo estado de emergência, se o presente passo não se deparar com a resposta baseada na confiança necessária para todos nós."Marcelo aproveitou ainda para agradecer a todos os portugueses "pelo ano e dois meses de corajosa resistência", consciente de que "cada abertura implica mais responsabilidade e que os tempos próximos serão ainda mais exigentes". Acreditando na "sensatez e responsabilidade" de todos, o Presidente da República reforçou que esta é "uma luta que é de todos, e em que cada português conta e vai contar".