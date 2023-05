A subida do valor das horas extraordinárias e a fixação das despesas de teletrabalho não se aplicam aos trabalhadores do Estado, segundo os sindicatos da Função Pública. Esta ideia foi esta quarta-feira avançada na reunião com a secretária de Estado da Administração Pública, Inês Ramires. O líder da Frente Sindical (Fesap), José Abraão, disse que Inês Ramires “não fechou a porta” às horas extraordinárias. O Ministério da Presidência também esclareceu que o teletrabalho aplica-se ao Estado com “necessárias adaptações”.