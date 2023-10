A DouroCais ganhou, em março de 2000, a concessão do direito de exploração do Cais de Gaia, junto ao Douro, construído no âmbito do programa Polis. Mas sete meses depois, um decreto-lei impôs a extinção das concessões sobre imóveis em domínios públicos hídricos. A DouroCais pediu uma indemnização de 10,48 milhões de euros, mais juros de mora, com base na extinção da concessão - o que nunca aconteceu.









