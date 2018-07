Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Estado obriga EDP a mudar marcas e assumir custos

Medida visa evitar que consumidores paguem contas que não deviam.

Por Raquel Oliveira | 10:38

O secretário de Estado da Energia deu ‘luz verde’ ao plano de investimento da EDP Distribuição até 2021, no valor de cerca de 500 milhões de euros, mas impôs condições.



O grupo tem de fazer uma separação absoluta das marcas e assumir os custos com os contadores inteligentes, que não poderão ser assim imputados aos consumidores, através da fatura de eletricidade.



As exigências constam de um documento a que o CM teve acesso e o objetivo é evitar que sejam financiados pelos consumidores investimentos que não pertençam claramente aos serviços públicos contratualizados.



A confusão entre os vários serviços do grupo da elétrica EDP Distribuição, Serviço Universal EDP Comercial levou a Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos (ERSE) a exigir a separação clara das marcas e dos serviços.



O que o grupo EDP já fez, de resto, em março último, estando agora nas mãos da ERSE a aprovação do plano apresentado. Fonte do regulador, adiantou ao CM que está a analisar a proposta mas não tem uma data para emitir o parecer. O plano de investimentos já tinha sido aprovado pela ERSE.