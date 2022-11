O s juros da dívida pública vão custar ao Estado, no próximo ano, cerca de 18 milhões de euros por dia. Face a 2022, os contribuintes vão pagar mais cerca de 1,2 milhões de euros por dia em juros. No total, a despesa pública com os juros da dívida pública atingirá, em 2023, mais de 6,64 mil milhões de euros, um aumento de quase 390 milhões de euros face aos 6,25 mil milhões de euros estimados para este ano.









Ver comentários