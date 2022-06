Os juros pagos no último leilão de dívida pública mais do que duplicaram. O IGCP, entidade que faz a gestão destas emissões, colocou esta quarta-feira no mercado 750 milhões de euros em Obrigações do Tesouro a nove anos, à taxa de 2,330%, contra os 1,008% do leilão com o mesmo prazo realizado a 9 de fevereiro.









Ver comentários