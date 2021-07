Estado pagará salários a funcionários que tirem licença para estudar

O Governo está a negociar com as confederações patronais e os sindicatos a criação de uma licença remunerada para os trabalhadores que queiram melhorar as suas qualificações académicas e profissionais. Para as empresas não haverá custos, já que será o Estado a pagar o salário durante o período em que decorram os estudos. O modelo de aplicação desta medida está a ser estudo e deverá ser conhecido em outubro.Fonte do Ministério do Trabalho, tutelado por Ana Mendes Godinho, avançou ao CM que esta iniciativa decorre do ‘Acordo de Formação Profissional e Qualificação’, assinado esta semana pelo Governo e parceiros sociais, e será uma das medidas incluídas no pacote de revisão do código laboral.