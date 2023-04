As contas do Estado registaram um excedente superior a 1,8 mil milhões de euros no primeiro trimestre deste ano, uma melhoria de mais de 1,1 mil milhões de euros face aos primeiros três meses de 2022, revelou na sexta-feira o Ministério das Finanças. Este valor não contabiliza, contudo, a transferência de três mil milhões de euros do Fundo de Pensões da Caixa Geral de Depósitos para a Caixa Geral de Aposentações, avançou a mesma fonte.









